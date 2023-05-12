Замглавы МИД Азербайджана поговорил с представителем Госдепа

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон, сообщила пресс-служба МИД.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию в регионе и шаги, предпринимаемые для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Мамедов отметил, что Азербайджан проявляет инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, включая будущее подписание мирного соглашения, и заинтересован в успешном завершении процесса. Он также подчеркнул, что усилия Еревана, включая недавние военные провокации, направлены на подрыв международных усилий по переговорам.

Олсон выразила важность установления мира и стабильности в регионе и подчеркнула готовность американской стороны поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие общий интерес.