Макрон: Россия проигрывает войну и превращается в вассала Китая

Россия геополитически уже проиграла войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

По мнению Макрона, Россия фактически вошла в подчинение Китая, а также потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

«Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение», - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы «подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах».

«Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», - сказал Макрон.