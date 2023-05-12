Зеленский о переговорах с Путиным: Наш ответ один - трибунал

Мировые лидеры не один час вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы предотвратить то, что есть сейчас, однако он выбрал катастрофу. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мировые лидеры провели часы в разговорах с Путиным, чтобы предотвратить эту катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. Он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?» - сказал Зеленский.

По его словам, «тот, кто принес смерть, стал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и Европу, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ - трибунал».