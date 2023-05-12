Эрдоган призвал граждан не покидать избирательные участки

Тот факт, что выборы 14 мая «прошли в форме великого праздника демократии в условиях мира и спокойствия, является выражением демократической зрелости Турции». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призвав избирателей не покидать избирательные участки раньше времени.

«В то время как выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов еще продолжается, попытки огласить результаты поспешно означают узурпацию народной воли», - сказал Эрдоган.