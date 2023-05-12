Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 14 мая прибыла с рабочим визитом в столицу России Москву для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Среди встречавших азербайджанскую делегацию в московском аэропорту Внуково-2 были заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу.

В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в фотовыставках и иных мероприятиях, проведение которых намечено в Госдуме и Совете Федерации Федерального Собрания.