Алиев позвонил Эрдогану

Президент Алиев в ходе телефонного разговора поздравил Эрдогана в связи с успешными результатами на президентских и парламентских выборах в Турции. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Отметим, что после вскрытия 96.5% избирательных урн Эрдоган лидирует.



Эрдоган заявил, что он значительно опережает своего ближайшего соперника на президентских выборах, хотя и не уверен в своей победе в первом туре.



«На протяжении всей нашей политической жизни, без исключения, мы всегда уважали решения нашего народа. Мы уважаем народное волеизъявление и на этих выборах, и будем уважать его на следующих выборах» — подчеркнул действующий президент Турции.