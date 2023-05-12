Большинство проживающих за рубежом граждан Турции за Эрдогана

Более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами Турции граждан республики поддержали действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в воскресенье выборах турецкого президента. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, распространенные в понедельник агентством Anadolu.

За единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовали 41,26% представителей турецкой диаспоры. Кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган набрал 2,20%. Снявший свою кандидатуру Мухаррем Индже получил 1,18% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса.

Данные были получены по итогам вскрытия 67,33% избирательных урн с зарубежных участков. Явка на выборах турецкого президента за рубежом составила 50,55%. В голосовании приняли участие более 850 тыс. представителей турецкой диаспоры.

Эрдоган заручился поддержкой большинства турок в Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Сербии и нескольких других европейских государств. Действующий глава государства лидирует в Азербайджане, Узбекистане, Иране, Пакистане, а также большинстве ближневосточных и североафриканских стран. Диаспора в Великобритании, Италии, Испании, Греции, а также многих странах Восточной Европы предпочла его основного конкурента Кылычдароглу. Оппозиционный кандидат набирает большинство голосов турецких граждан в США, Китае, России, Японии, Грузии и Казахстане.