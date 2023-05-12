Байден о выборах в Турции

Президент США Джо Байден прокомментировал выборы в Турции, отметив, что в этом регионе достаточно трудностей и без споров об итогах голосования.

Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, Байдена попросили прокомментировать заявления турецкой оппозиции о том, что «она лидирует», а также то, что, «согласно сообщениям государственных СМИ, Эрдоган лидирует».

«Звучит знакомо, не так ли? Нет, послушайте, я просто надеюсь, что пойдет так, что, кто бы ни победил, победит. Я имею в виду, что в этой части мира достаточно проблем и без того, чтобы это происходило», - сказал Байден.

Отметим, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей.