В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, передает ТАСС со ссылкой на «представителя властей» Родиона Мирошника.

«Возможно, что целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов», - написал Мирошник, предположив, что это были «скорее всего ракеты».

В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. Минобороны России утверждает, что боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен удар ракетами Storm Shadow, предоставленными недавно Великобританией.

В субботу утром лидер луганских сепаратистов Леонид Пасечник утверждал, что украинские военные обстреляли поселок Юбилейный в Луганске.