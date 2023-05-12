Что происходит в Бахмуте
Ситуация в Бахмуте Донецкой области Украины остается тяжелой. Несмотря на то, что ВСУ удалось продвинуться, россияне не отступают, наоборот, подтягивают в город десантно-штурмовые отряды, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.
«В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных», - рассказала Маляр.
По ее словам, несмотря на успехи украинской армии, россияне не меняют цели и подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.
«Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута», - констатировала замминистра обороны.
В то же время командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. «…Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях», - подчеркнул он.
Сырский отметил, что Украина воюет меньшим ресурсом, чем россияне. Вместе с тем украинцам удается разрушать планы противника.