Что происходит в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте Донецкой области Украины остается тяжелой. Несмотря на то, что ВСУ удалось продвинуться, россияне не отступают, наоборот, подтягивают в город десантно-штурмовые отряды, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

«В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных», - рассказала Маляр.