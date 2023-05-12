По данным американского издания, соответствующее предложение Пригожин сделал через какие-то свои тайные контакты в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск России для атак. В обмен на это Минобороны Украины должно было отвести подразделения ВСУ из Бахмута (город в Донецкой области Украины). Об этом пишет The Washington Post.

"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнер" на российских солдат как предательскую", - говорится в статье.

Однако не уточняется, какие именно позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", - отмечает издание.

Сообщается, что в США также не поверили такому предложению руководителя "вагнеровцев".