Baku Steel Company начала экспорт труб в США
ЗАО Baku Steel Company, крупнейшая металлургическая компания Кавказа, начала экспортировать трубы в США.
Расширение и укрепление позиций компании на внешнем рынке являются одной из основных целей ЗАО Baku Steel Company. В результате успешного представления производимой продукции на внешнем рынке бесшовные трубы различного диаметра были поставлены из Азербайджана в США (штат Техас).
Трубы произведены в соответствии с требованиями Американского стандарта ASTM A106 на Трубопрокатном заводе ЗАО Baku Steel Company и соответствуют высоким стандартам. Согласно стандарту, заготовки, используемые в производстве, получают из прочной стали марки Gr.B (Grade B). Согласно еще одному требованию стандарта, экспортная операция началась после окраски труб антикоррозийными красками и их упаковки специальным методом.
Следует отметить, что производимые в Baku Steel Company трубы разных размеров и типов, в том числе используемые в нефтегазовой отрасли, закупаются партнерами и крупными компаниями в Италии, Румынии, Турции, Тунисе, России, Казахстане и других странах.
Напомним, в ЗАО Baku Steel Company в настоящее время производятся высококачественная арматура, катанка (проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также ассортимент фасонного литья. За время своей деятельности продукция компании, наряду с местным рынком, также продавалась более чем в 20 странах Европы, Америки и Азии под маркой Made in Azerbaijan. В 2022 году ЗАО Baku Steel Company было принято в регулярное членство в World Steel Association (Всемирная ассоциация производителей стали), которая является влиятельной международной ассоциацией производителей железной и стальной продукции.