Baku Steel Company начала экспорт труб в США

Расширение и укрепление позиций компании на внешнем рынке являются одной из основных целей ЗАО Baku Steel Company. В результате успешного представления производимой продукции на внешнем рынке бесшовные трубы различного диаметра были поставлены из Азербайджана в США (штат Техас).

Трубы произведены в соответствии с требованиями Американского стандарта ASTM A106 на Трубопрокатном заводе ЗАО Baku Steel Company и соответствуют высоким стандартам. Согласно стандарту, заготовки, используемые в производстве, получают из прочной стали марки Gr.B (Grade B). Согласно еще одному требованию стандарта, экспортная операция началась после окраски труб антикоррозийными красками и их упаковки специальным методом.