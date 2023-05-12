Украина получит сотни беспилотников и ракет ПВО

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракет ПВО. Об этом сообщило британское правительство в преддверии переговоров премьер-министра королевства Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета Independent.

Кроме того, в совместной декларации, принятой президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном на встрече 14 мая в Париже, сообщается, что в ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC. Также Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны.