Обращение ANAMA к гражданам
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) призвало граждан, отправляющихся на освобожденные от оккупации территории, соблюдать предупреждающие знаки.
В обращении говорится, что необходимо сохранять бдительность при передвижении в сомнительной зоне.
«Так, при виде скрещенных палок и груды камней, натянутой проволоки или веревки, написанного от руки указания, ворот или забора, отметок на бетонных столбах, вбитых в землю деревянных колышков, треугольных или прямоугольных знаков с изображением черепа и скрещенных костей, гражданам следует не приближаться к этой зоне и держаться от нее подальше», - говорится в сообщении.