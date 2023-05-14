Россия сосредоточила более 150 тысяч военных на юге Украины Украинская разведка
На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины находятся 152 тысячи российских военных, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Согласно сообщению украинской разведки, отвод подразделений оттуда не фиксируется. Задача российских военных на этом участке фронта - удерживать захваченные территории, поэтому они готовятся к обороне.
Также отмечается, что "эвакуация" с юга Украины необходима для оправдания фильтрационных и контрразведывательных мероприятий россиян.