Азербайджан экстрадировал Гасымова из Украины

На основании запроса Генпрокуратуры Азербайджана Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в Баку в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Так, по уголовному делу, расследуемому в Сабирабадском районном отделении полиции, в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении Эльшаном Гасымовым деяния, предусмотренного статьями УК 180.2.1 и 180.2.3 (грабеж путем незаконного проникновения в жилое помещение, а также в здание, склад или иное хранилище, совершенное группой лиц по предварительному сговору), принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск.

Эльшана Гасымова задержали на территории Украины и 14 мая в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили в Азербайджан.