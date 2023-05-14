Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:43

В российских СМИ на днях был опубликован некий весьма куцый список бывших российских вице-премьеров, осевших на Западе и прекрасно там себя чувствующих. Впрочем, «прекрасно себя чувствующих» - оценка с откровенной натяжкой. Оказавшись за пределами России, олигархи и чиновники тут же столкнулись с неприятным для себя открытием. Они-то мнили себя «акулами бизнеса» и рассчитывали, что таковыми за границей и останутся. Но вскоре ощутили на себе, что на Западе акулы будут позубастее. И обдирают других заживо и до костей, не обращая внимания на то, что эти «другие» вроде как социально близкие. Российским «перемещенцам» в начале казалось, что они награбились на десять поколений вперед, но сейчас выясняется, что их детям достанется не так уж и много, а благосостояние внуков и вовсе под вопросом. Но для себя они считают и такой результат вполне приемлемым.

Ведь при нормальной власти у них не было никаких шансов пробиться к деньгам и власти. Но фартануло, и это они уже могут считать для себя успехом. На Западе сейчас делают все, чтобы лишить «перемещенцев» любого шанса вернуться к вершинам, используя награбленные деньги. Которые с энтузиазмом конфискуют, вытаскивая изо всех укромных схронов и тайников. Но не тех в Европе боятся. И не с теми борются. Опасность для нее находится гораздо ближе, чем европейцы могут предположить. И эта опасность – «спящие», дети российской номенклатуры, которые большую часть жизни провели в Европе, знают ее досконально, по менталитету ничем не отличаются от европейцев, блестяще образованы, а сейчас приходят к управлению финансовыми активами отцов. Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс, долгое время занимавшийся в Европе созданием сложной схемы подставных компаний, которые торговали находящейся под санкциями венесуэльской нефтью и добыванием американских военных технологий, как яркий представитель сети «спящих» стал известен только потому, что сумел совершить дерзкий побег, находясь под домашним арестом в Италии. Хотя относительно «дерзости» его побега можно поспорить, режим домашнего ареста, назначенный ему итальянским правосудием, был совершенно вегетарианским. А сколько сейчас в Европе и не только таких, как он? В том числе Игорь Небываев, сын генерала Службы внешней разведки Владимира Небываева, который был… директором службы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneywell. Правда, после разоблачений западной прессы, того же немецкого Bild, он с этой должности был уволен. Впрочем, как уволен – снят с понижением и теперь возглавляет один из отделов этой же службы.

Или еще один яркий пример – это Алексей Коротаев. Европейский финансист, владелец футбольного клуба, сын еще одного генерала СВР – Алексея Коротаева – старшего, засветившийся на финансовых махинациях с эмиратским фондом Helin International. «Наши критерии отбора персонала очень строги. Все наши сотрудники, имеющие российское гражданство, сейчас проходят тщательную проверку. Им ограничат доступ к информации и полномочиям, связанным с работой с политическими и финансовыми документами», - уверяют в Совете Европы.