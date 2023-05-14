Дожди в Азербайджане продолжатся
16 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами на полуострове возможны дожди. Северо-западный ветер вечером сменится южным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем - 14-19° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град, в горных районах возможен снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 0-4° мороза, днем - 0-5° тепла.