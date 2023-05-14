Врач о ранних браках, подростковой беременности и о многом другом

«Браки, заключенные между лицами до восемнадцати лет, считаются ранними. Ранние браки широко распространены в некоторых странах, несмотря на наличие действующих законов, запрещающих подобную практику. К сожалению, подобные случаи не являются редкостью и в Азербайджане», - говорит врач.

Врач-методист Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Афет Мамедова в опубликованном на официальном сайте Минздрава интервью рассказала о ранних браках и их возможных последствиях.

Мамедова отмечает, что ранний брак оказывает негативное воздействие на психологическое состояние лиц, вступающих в брак, в будущем на их детей, на семью и на общество в целом: «Девочки, вступающие в брак в детстве, сталкиваются с серьезными проблемами, такими как материнская и детская смертность, семейно-бытовое насилие. Помимо этого, ранний брак ограничивает их возможности в сфере образования и занятости.

Ранние браки являются нарушением прав человека и пагубной практикой, которая оказывает несоразмерное влияние на детей. Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Азербайджаном в 1992 году, гласит, что «каждый человек до достижения 18-летнего возраста является ребенком и обладает правами, закрепленными в настоящей Конвенции». Поэтому вступление в брак до достижения 18-летнего возраста означает нарушение основных прав детей. С другой стороны, согласно законодательству Азербайджанской Республики, законным признается только брак, заключенный в соответствующем органе исполнительной власти.

Помимо этого, согласно Семейному кодексу Азербайджанской Республики, родительские права не могут осуществляться вопреки интересам детей. В Кодексе также указано, что при осуществлении родительских прав они не должны причинять вред духовному развитию, физическому и психическому здоровью детей.

Говоря об опасности беременности в подростковом периоде, Мамедова указывает, что «в подростковый период, когда организм и так расходует все силы на рост и развитие, беременность может вызвать дополнительные риски. Так, подростки подвергаются более высокому риску повышенного артериального давления (преэклампсия), связанного с беременностью, и его осложнений (например, появление белка в моче (протеинурия) во второй половине беременности), чем матери среднего возраста.

В тяжелых случаях это состояние может угрожать жизни и здоровью как матери, так и плода. Помимо этого, при беременности в подростковом периоде чаще всего встречается послеродовая депрессия (депрессивное расстройство, возникшее после родов, которое также сопровождается психоэмоциональными расстройствами у женщин).

Кроме того, при подростковой беременности, ввиду функциональной незрелости организма, часто встречаются такие осложнения, как затяжные роды, маточные кровотечения, а также эклампсия (судороги поперечных мышц, которые без экстренного лечения могут стать причиной смерти плода и матери)».