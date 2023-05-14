Пророссийский кандидат победил на выборах в Гагаузии
В молдавской Гагаузии выбрали нового башкана (главу автономии). Им стала Евгения Гуцул от партии «Шор», сообщает Центризбирком автономии.
Гуцул набрала 27 376 голосов, ее соперник Григорий Узун набрал 24 913 голосов. Явка составила 57,8%.
Первый тур прошел 30 апреля, по его итогам во второй прошли два кандидата: бывший депутат парламента Молдовы 36-летний Григорий Узун и 37-летняя юрист Евгения Гуцул — в первом туре 30 апреля они набрали 26,4 и 26,47% голосов соответственно.
Евгения Гуцул пошла на выборы от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу «о краже миллиарда» бежал в Израиль. Шор пообещал, что в случае избрания Гуцул жители получат «новую жизнь — красивую и с достатком», в частности, «новые дороги, отремонтированные детские сады и школы, новые парки, аэропорт, (парк развлечений) GagauzLand, достойные пенсии и зарплаты».
Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду своего кандидата в регионе выдвигать не стала.
Гагаузия — регион с пророссийской ориентацией. В 2014 году автономия без согласования с Кишиневом провела референдум. На нем 98% населения высказалось за «отложенный статус автономии», который дал бы Гагаузии право на самоопределение, если бы Молдова утратила независимость.
В Кишиневе заявили, что намерены строить с новым гагаузским руководством прагматичные отношения. «Гагаузия всегда имела пророссийских руководителей. Нужно говорить прямо, они этого не стесняются. Наши отношения будут очень прагматичными, как и были раньше», — заявлял председатель молдавского парламента, лидер PAS Игорь Гросу.
Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдовы. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживало 134 тыс. человек. Большинство из них (83,8%) гагаузы - тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова.