Пророссийский кандидат победил на выборах в Гагаузии

Первый тур прошел 30 апреля, по его итогам во второй прошли два кандидата: бывший депутат парламента Молдовы 36-летний Григорий Узун и 37-летняя юрист Евгения Гуцул — в первом туре 30 апреля они набрали 26,4 и 26,47% голосов соответственно.

Евгения Гуцул пошла на выборы от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу «о краже миллиарда» бежал в Израиль. Шор пообещал, что в случае избрания Гуцул жители получат «новую жизнь — красивую и с достатком», в частности, «новые дороги, отремонтированные детские сады и школы, новые парки, аэропорт, (парк развлечений) GagauzLand, достойные пенсии и зарплаты».

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду своего кандидата в регионе выдвигать не стала.

Гагаузия — регион с пророссийской ориентацией. В 2014 году автономия без согласования с Кишиневом провела референдум. На нем 98% населения высказалось за «отложенный статус автономии», который дал бы Гагаузии право на самоопределение, если бы Молдова утратила независимость.

В Кишиневе заявили, что намерены строить с новым гагаузским руководством прагматичные отношения. «Гагаузия всегда имела пророссийских руководителей. Нужно говорить прямо, они этого не стесняются. Наши отношения будут очень прагматичными, как и были раньше», — заявлял председатель молдавского парламента, лидер PAS Игорь Гросу.

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдовы. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживало 134 тыс. человек. Большинство из них (83,8%) гагаузы - тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова.