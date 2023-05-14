Российским чиновникам запретили увольняться во время войны

Кремль запретил российским высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Об этом пишет "Важные истории" со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, несогласным угрожают уголовным преследованием. "Такое произошло как минимум с двумя губернаторами", - говорит один из источников "Важных историй".

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики Администрации президента (АП) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", - рассказывает бывший сотрудник ФСБ.

Знакомый чиновника из управлении внутренней политики АП также слышал об этом запрете: "Желающих (уйти) после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление". В АП желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".