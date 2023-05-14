Россия с большим вниманием наблюдает за новостями о ходе президентских выборов в Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводят российские СМИ, РФ с уважением отнесется к выбору турецкого народа, рассчитывает, что сотрудничество Москвы и Анкары будет продолжаться и расширяться.

«Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Турция - сильная суверенная страна, которая в состоянии обеспечить проведение транспарентных выборов и не допустить незаконных действий,

Он указал, что сотрудничество РФ и Турции носит истинно взаимовыгодный характер и отвечает интересам народов двух стран.