Турецкие министры стали депутатами

В Турции «Союз Республики», поддерживающий Реджепа Тайипа Эрдогана, будет представлен в парламенте 316 депутатами.

Среди политиков, которые будут представлять «Союз Республики» в парламенте Турции, есть также министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар.

Другим известным лицом, который будет представлен в парламенте Турции, является вице-президент Фуат Октай.

В то же время министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и министр труда и социальной защиты Ведат Бильгин также были избраны депутатами.