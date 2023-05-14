Икрам Нур, автор haqqin.az 13:53

Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил, что соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном не мешает Тегерану продолжать отправлять оружие йеменским повстанцам-хуситам. Авторов haqqin.az зачастую упрекают в предвзятом отношении к Ирану, что вряд ли справедливо. «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет», а автор haqqin.az пишет исходя из фактов. А они, упрямцы, прямо указывают на то, что Тегеран к подписанным им же соглашениям и взятым на себя обязательствам относится совершенно по-хозяйски – как дает, так и берет назад.

Война в Йемене была и остается крайне болезненным фактором для Эр-Рияда. И когда при посредничестве Пекина они согласились на подписание соглашения о нормализации отношений с Ираном, вопрос о поддержке Тегераном хуситов хоть и не вошел в текст документа, но оговаривался специально. И иранская сторона заявляла о том, что прекратит их поддержку в обмен на прекращение саудитами военных действий. И вот что выясняется всего через несколько месяцев. Свое заявление Тим Лендеркинг подтвердил фактами о том, что военно-морские силы США и их союзников регулярно перехватывают партии оружия, которые используются для контрабанды военных грузов из Ирана в Йемен. В частности, в Оманском заливе не так давно было перехвачено судно, транспортировавшее в Йемен перхлорат алюминия, проще говоря, заправку для баллистических ракет средней дальности, которыми хуситы обстреливают объекты на саудовской территории. И ладно бы подобного рода грузы Тегеран отправляет хуситам в обход эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия, введенного в 2015 году. Иранцы постоянно пытаются обходить резолюции ООН, очевидно, считая их для себя необязательными. Но в случаях, приведенных Лендеркингом, речь идет уже о прямых нарушениях договоренностей между Тегераном и Эр-Риядом.

Когда представители Белого дома, от директора ЦРУ Уильяма Бернса до советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, предупреждали саудитов о том, что их договоренности с иранцами – которыми Эр-Рияд до недавнего времени гордился – толком выполняться не будут, а Королевство не получит тех выгод, на которые рассчитывала, в первую очередь в том, что касается конфликта в Йемене, Тегеран негодовал. И объявлял все сомнения в собственной способности соблюдать договоренности «враждебными и клеветническими наветами». Реальные же факты рисуют совершенно иную картину. Или эти факты тоже «враги Ирана» фабрикуют, а на самом деле в трюмах судов, контрабандой идущих в Йемен, безобидные канцелярские товары, соль, спички и сахар? Все соглашения и миролюбивые декларации, которые делает Иран в последнее время, – дымовая завеса, чистой воды пропаганда, нацеленная на то, чтобы прикрыть истинные планы Тегерана по расширению своей экспансии и навязывания несогласным – от Саудовской Аравии до Азербайджана – своего видения «единственно правильного мироустройства», своеобразного тегеранского «глобуса». Иного сегодня его дипломатические опции не предусматривают. Как выражается современное молодое поколение: «Только жесть, только хардкор».