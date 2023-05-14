В Кремле прокомментировали «болезнь» Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о здоровье белорусского лидера Александра Лукашенко, указав, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах с состоянием главы государства.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем Лукашенко.