Али Асадов встретился с вице-премьером Беларуси Фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и промышленной кооперации.
Отмечена важность прошедшего сегодня в Баку очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.