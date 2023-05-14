Самолет Buta Airways экстренно сел в Тбилиси
Капитан воздушного судна авиакомпании Buta Airways, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку – Анкара, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.
Как сообщили в пресс-службе AZAL, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тбилиси в 12:23 по местному времени. После оказания медицинской помощи пассажиру самолет вылетит в Анкару.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!