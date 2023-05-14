Кремль: Планы Лондона не помешают «спецоперации»

Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительное вооружение, но это не повлияет на ход «спецоперации», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно», - сказал представитель Кремля.

«Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем: это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход «СВО», но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению (отношений), это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее», - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена поставить Украине сотни дополнительных зенитных ракетных комплексов и беспилотных авиасистем, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км.