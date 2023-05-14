Премьер Британии встретился с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским проходит в "решающий момент сопротивления Украины". Об этом пишет издание The Telegraph.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Они нуждаются в постоянной поддержке международного сообщества, чтобы защититься от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые уже более года являются их ежедневной реальностью. Мы не должны их подвести", - сказал Сунак.

15 мая, Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с Риши Сунаком. В свою очередь накануне визита правительство Великобритании анонсировало поставки ВСУ сотен дронов дальностью до 200 км, а также программу обучения украинских пилотов.