Сотрудник МЧС стал медалистом чемпионата Европы фото

В испанском городе Санта-Сусанна завершился чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу.

В престижном соревновании боролись за победу 1200 атлетов из 43 стран, включая старшего советника отдела спасательных и водолазных работ Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Адиля Джафарова.

Джафаров, выступавший в весовой категории 80 кг в категории Masters, взял бронзу чемпионата Европы.