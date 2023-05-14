Сотрудник МЧС стал медалистом чемпионата Европы фото
В испанском городе Санта-Сусанна завершился чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу.
В престижном соревновании боролись за победу 1200 атлетов из 43 стран, включая старшего советника отдела спасательных и водолазных работ Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Адиля Джафарова.
Джафаров, выступавший в весовой категории 80 кг в категории Masters, взял бронзу чемпионата Европы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!