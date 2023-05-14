Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:58

Правящая в Индии партия премьера Нарендры Моди потерпела сокрушительное поражение в южном штате Карнатака, считавшегося оплотом «хиндутвы» - воинствующего индуистского националистического движения, проводником которого является Моди. Когда речь заходит о хиндутве, все говорят о «модели Уттар-Прадеша». Но в реальности это именно «воинствующая модель Карнатаки», которую премьер Моди и его партия распространили на все остальные части страны. Мало где мусульмане сталкиваются с таким крупномасштабным насилием и сегрегацией в стиле апартеида, как в этом южном штате Индии.

Когда в августе прошлого года здесь произошло убийство члена молодежного крыла правящей в стране БДП в ответ на убийство двух мусульман, главный министр штата заявил, что «убийцам не будет никакой пощады, что бы там не показали результаты расследования». А министр внутренних дел этого же штата пригрозил мусульманам внесудебными казнями. Мало где в Индии ненависть к мусульманам приобрела такой оформленный местным законодательством вид, как в Карнатаке. От категоричного запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях до запрета на межнациональные браки – и это в штате, где 14 процентов населения мусульмане. Но даже упоминания слова «мусульманин» местные СМИ стараются избегать. «Анья Бхаратия» (другие индийцы) или «анья кому» (другая религия) – так принято писать здесь о жителе штата другого вероисповедания. Причем речь не идет о какой-то индийской «глубинке», где царят полуфеодальные отношения и невежество. Карнатака не вписывается в стереотип отсталости, безработицы и неграмотности, который часто ассоциируется с фанатичными приверженцами «хиндутвы». Ведь Карнатака – это еще и Бангалор, Силиконовая долина Южной Азии. А еще Мангалор, который является национальным образовательным центром и в котором расположены ряд ведущих индийских инженерных и медицинских учреждений, известных всему остальному миру.

Но если открыть местные печатные издания и посмотреть передачи вещающих здесь телеканалов, то кругом «теория заговора» и засилье индуистских националистов, которые изо дня в день твердят, что представители «анья кому» спят и видят, как захватить исконно индуистские земли и через смешанные браки «поработить Индию» и унизить индусов, превратив их в рабов. В большинстве случаев за подобными публикациями и выступлениями ультранационалистов и политиков из их числа стоит местный индусский капитал, у кого успех бизнесменов другой конфессии вызывает бешеное раздражение. Две местные касты, торговцев-индусов и брахманов из Конкани и Гоуд Сарасват, являются главными спонсорами правящей БДП, и немалые суммы вложили, чтобы именно она пришла к власти. И именно союз капитала и воинствующей националистической идеологии рождает человеконенавистническую «хиндутву», основанную на идее исключительности. Казалось, что в Карнатаке этот почти фашизм теперь надолго. Но на состоявшихся в этом месяце выборах в законодательный орган штата БДП внезапно потерпела сокрушительное поражение, получив всего 66 мест из 224, что почти вдвое меньше ее результата в 2018 году. А большинство – 135 мест – набрали кандидаты от Индийского Национального Конгресса, ИНК, который возглавляет 52-летний Рахул Ганди, внук легендарной Индиры Ганди, сын Раджива и Сони Ганди. И представитель пятого поколения политической династии Неру — Ганди.