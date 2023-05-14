И эпоха союзника Пашиняна – Моди уходит: первые поражения наш комментарий
Правящая в Индии партия премьера Нарендры Моди потерпела сокрушительное поражение в южном штате Карнатака, считавшегося оплотом «хиндутвы» - воинствующего индуистского националистического движения, проводником которого является Моди.
Когда речь заходит о хиндутве, все говорят о «модели Уттар-Прадеша». Но в реальности это именно «воинствующая модель Карнатаки», которую премьер Моди и его партия распространили на все остальные части страны. Мало где мусульмане сталкиваются с таким крупномасштабным насилием и сегрегацией в стиле апартеида, как в этом южном штате Индии.
Когда в августе прошлого года здесь произошло убийство члена молодежного крыла правящей в стране БДП в ответ на убийство двух мусульман, главный министр штата заявил, что «убийцам не будет никакой пощады, что бы там не показали результаты расследования». А министр внутренних дел этого же штата пригрозил мусульманам внесудебными казнями.
Мало где в Индии ненависть к мусульманам приобрела такой оформленный местным законодательством вид, как в Карнатаке. От категоричного запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях до запрета на межнациональные браки – и это в штате, где 14 процентов населения мусульмане. Но даже упоминания слова «мусульманин» местные СМИ стараются избегать. «Анья Бхаратия» (другие индийцы) или «анья кому» (другая религия) – так принято писать здесь о жителе штата другого вероисповедания.
Причем речь не идет о какой-то индийской «глубинке», где царят полуфеодальные отношения и невежество. Карнатака не вписывается в стереотип отсталости, безработицы и неграмотности, который часто ассоциируется с фанатичными приверженцами «хиндутвы». Ведь Карнатака – это еще и Бангалор, Силиконовая долина Южной Азии. А еще Мангалор, который является национальным образовательным центром и в котором расположены ряд ведущих индийских инженерных и медицинских учреждений, известных всему остальному миру.
Но если открыть местные печатные издания и посмотреть передачи вещающих здесь телеканалов, то кругом «теория заговора» и засилье индуистских националистов, которые изо дня в день твердят, что представители «анья кому» спят и видят, как захватить исконно индуистские земли и через смешанные браки «поработить Индию» и унизить индусов, превратив их в рабов.
В большинстве случаев за подобными публикациями и выступлениями ультранационалистов и политиков из их числа стоит местный индусский капитал, у кого успех бизнесменов другой конфессии вызывает бешеное раздражение. Две местные касты, торговцев-индусов и брахманов из Конкани и Гоуд Сарасват, являются главными спонсорами правящей БДП, и немалые суммы вложили, чтобы именно она пришла к власти. И именно союз капитала и воинствующей националистической идеологии рождает человеконенавистническую «хиндутву», основанную на идее исключительности.
Казалось, что в Карнатаке этот почти фашизм теперь надолго. Но на состоявшихся в этом месяце выборах в законодательный орган штата БДП внезапно потерпела сокрушительное поражение, получив всего 66 мест из 224, что почти вдвое меньше ее результата в 2018 году. А большинство – 135 мест – набрали кандидаты от Индийского Национального Конгресса, ИНК, который возглавляет 52-летний Рахул Ганди, внук легендарной Индиры Ганди, сын Раджива и Сони Ганди. И представитель пятого поколения политической династии Неру — Ганди.
Это уже не объяснить «мусульманским заговором против шафрановой партии», шафрановый – официальный цвет БДП. Это было решение подавляющего большинства избирателей. Подавших сигнал не только правящей партии и Нарендре Моди, но и всем пяти южным штатам Индии, что с властью оголтелых националистов, уверенно ведущих дело к расколу страны на индусов и «анья кому», пора заканчивать. Вполне легальным путем.
«Интеллигентный и миролюбивый народ Карнатаки отверг фанатизм и насилие, развязанные БДП в отношении меньшинств», говорит местный лидер ИНК Ашок Маридас. – «Люди хотят хорошего управления, лучших дорог, больниц и школ». И не хотят воинствующего национализма.
Очень хотелось бы закончить на оптимистической ноте. Дескать, начался закат эпохи Моди, а выборы в Карнатаке стали полем битвы за спасение индийской демократии. Но, к сожалению, не все так просто. Да, Индия начинает потихоньку выздоравливать от угара национализма, проводимого в жизнь БДП и ставшего бешено популярным у индусов. Но этот процесс не будет быстрым и простым. Опасная инфекция сама собой не проходит и грозит рецидивами. Но шаг к оздоровлению Индия уже сделала и, надеюсь, на этом не остановится.