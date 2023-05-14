Президент Казахстана отказался праздновать юбилей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался праздновать 70-летний юбилей, 17 мая глава государства проведет в рабочем режиме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Facebook.

По его словам, в пресс-службу Токаева поступают журналистские вопросы о том, как президент планирует отметить свой день рождения. «Сообщаем, что никаких мероприятий в связи с этим не запланировано. Президент не поддерживает такие меры», — написал он.

Желдибай уточнил, что 17 мая глава Казахстана проведет в соответствии с графиком работы. В этот день начнется государственный визит Токаева в Китай, где аналогично не планируется проведение каких-либо мероприятий по случаю дня рождения.