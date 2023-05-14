Путин созывает внеплановое совещание

Президент России Владимир Путин проведет внеплановое совещание с членами Совета безопасности, передают российские СМИ.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, традиционное заседание Совбеза, которое еженедельно проходит по пятницам, на этой неделе состоится уже в понедельник.

В совещании примут участие постоянные члены совета — 12 высших чиновников, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент России Дмитрий Медведев и секретарь Совета Николай Патрушев.