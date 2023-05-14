В Турции еще не подсчитаны 400 тысяч голосов
Еще не подсчитаны 400 тысяч голосов. Об этом сообщил журналистам председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.
Ранее утром Йенер заявил, что обработка бюллетеней продолжается. 99,4% урн открыто. Внутри Турции неоткрытыми остаются 27 урн. Из поступивших из-за рубежа не обработано 1 529 урн. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,4% голосов, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,96%.
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