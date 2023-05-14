В армянской оппозиции ответили на жалобы властей на Россию

Если Россия десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства перед Арменией по поставкам вооружения и военной техники, а в настоящее время - нет, то это в первую очередь демонстрирует немощность армянских властей. Такое мнение выразил депутат от оппозиционной парламентской фракции «Армения» Артур Хачатрян, комментируя недавние заявления секретаря Совета безопасности республики Армена Григоряна.

В интервью журналистам на прошлой неделе Григорян заявил, что Ереван не получает заказанное у Москвы вооружение. По его словам, речь идет о нескольких контрактах, «включая договор 2021 года на сотни миллионов долларов, который до сих пор не закрыт».

«Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Это и есть кризис», - заявил он.