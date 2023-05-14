HONOR представляет в Азербайджане новый смартфон Magic5 Pro
11 мая в отеле Four Seasons Hotel Baku глобальный технологический бренд HONOR представил новый подход к ориентированным на человека технологиям – «Технологии вдохновения» (Tech to Inspire).
Мероприятие HONOR было проведено в Азербайджане совместно с журналом NARGIS, который давно вышел за рамки исключительно моды и культуры и стал журналом культурно-социальной ориентации, поддерживающим многие важные организации и инициативы, которые вносят вклад в будущее Азербайджана.
В ходе мероприятия HONOR представила свою последнюю флагманскую модель HONOR Magic5 Pro. Это последняя версия успешной серии HONOR Magic, предлагающая преимущества настоящего флагманского смартфона пользователям во всем мире. Это также первая продаваемая в Азербайджане модель серии Magic.
Мероприятие носило также благотворительный характер: команда журнала NARGIS сняла на смартфон HONOR Magic5 Pro 10 фотографий и выставила их на продажу гостям. Все средства, собранные от продажи фотографий, были переданы в фонд помощи нуждающимся детям NARGIS FUND.
Исполнительный директор HONOR в Азербайджане Шон Мао заявил: «В своем стремлении удовлетворить реальные потребности клиентов компания HONOR применяет ориентированный на людей подход к инновациям продукции, предлагая интуитивно понятные технологические решения для улучшения повседневной жизни. Наш последний универсальный флагман HONOR Magic5 Pro устанавливает отраслевые стандарты во всех аспектах использования смартфонов в соответствии с нашим видением, заключающемся в обеспечении более рациональной жизни для всех».
HONOR Magic5 с новой технологией управления подсветкой дисплея обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете с уровнем яркости до 1800 нит. Кроме того, LTPO дисплеи оснащены технологией динамического регулирования яркости с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 2160 Гц и циркадным ночным экраном с инновационными функциями комфорта для глаз для улучшения качества сна. Благодаря своему необычному дисплею HONOR Magic5 Pro занял первое место в рейтинге дисплеев смартфонов DXOMARK с результатом в 151 балл.
Оснащенный мощной системой из трех основных камер, состоящей из 50 Мп широкоугольной и 50 Мп сверхширокоугольной камер, а также 50 Мп телефотокамеры, HONOR Magic5 Pro обеспечивает непревзойденное качество фотосъемки. HONOR Magic5 Pro также впервые представляет совершенно новый алгоритм съемки Millisecond Falcon. Кроме того, HONOR Magic5 оснащен функцией AI Motion Sensing Capture, способной захватывать кадр в самой высокой точке прыжка в сверхвысоком разрешении. HONOR Magic5 Pro стал первым смартфоном с интерфейсом SI, оснащенным улучшенным HONOR Image Engine и мощной системой Star Wheel Triple Camera и занявшим 1-е место в рейтинге камер смартфонов DXOMARK с результатом в 152 балла.
HONOR Magic5 Pro оснащен новейшей мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 2 и работает на новейшей операционной системе MagicOS 7.1 на базе Android 13. HONOR Magic5 Pro поддерживает супербыструю 66 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку HONOR SuperCharge, а большой аккумулятор емкостью 5100 мАч обеспечивает непрерывное использование.
Цвет, цена и наличие
HONOR Magic5 Pro доступен в черном и луговом зеленом цветах, вдохновленных чудесами природы. При предварительном заказе HONOR Magic5 Pro до 18 мая предлагаются 3 подарка: умные часы HONOR Watch GS3, беспроводные наушники CHOICE Earbuds X3 и оригинальный чехол для телефона премиум. Стоимость HONOR Magic5 Pro (12 ГБ+512 ГБ) составит 2499,99 маната. Официальные продажи стартуют с 19 мая, а все, кто приобретет смартфон до 4 июня, получат часы HONOR Watch GS3 и оригинальный чехол для телефона премиум.