HONOR представляет в Азербайджане новый смартфон Magic5 Pro

Мероприятие HONOR было проведено в Азербайджане совместно с журналом NARGIS, который давно вышел за рамки исключительно моды и культуры и стал журналом культурно-социальной ориентации, поддерживающим многие важные организации и инициативы, которые вносят вклад в будущее Азербайджана.

В ходе мероприятия HONOR представила свою последнюю флагманскую модель HONOR Magic5 Pro. Это последняя версия успешной серии HONOR Magic, предлагающая преимущества настоящего флагманского смартфона пользователям во всем мире. Это также первая продаваемая в Азербайджане модель серии Magic.

Мероприятие носило также благотворительный характер: команда журнала NARGIS сняла на смартфон HONOR Magic5 Pro 10 фотографий и выставила их на продажу гостям. Все средства, собранные от продажи фотографий, были переданы в фонд помощи нуждающимся детям NARGIS FUND.

Исполнительный директор HONOR в Азербайджане Шон Мао заявил: «В своем стремлении удовлетворить реальные потребности клиентов компания HONOR применяет ориентированный на людей подход к инновациям продукции, предлагая интуитивно понятные технологические решения для улучшения повседневной жизни. Наш последний универсальный флагман HONOR Magic5 Pro устанавливает отраслевые стандарты во всех аспектах использования смартфонов в соответствии с нашим видением, заключающемся в обеспечении более рациональной жизни для всех».