Закир Гасанов: В ходе последних столкновений противнику был нанесен значительный ущерб

Сегодня состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений и соединений.

Министр довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе. Касаясь последних боевых столкновений на Кельбаджарском направлении, Гасанов отметил, что противнику был дан достойный ответ и нанесен значительный ущерб, было предотвращено расширение масштаба провокаций Вооруженных сил Армении. Министр дал указания должностным лицам о принятии дальнейших жестких мер реагирования на возможные вооруженные инциденты.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в зимний период. Гасанов подчеркнул важность уточнения оперативных планов Сухопутных войск, ВВС, ракетных и артиллерийских войск, Сил специального назначения и других воинских частей, а также дальнейшего повышения качества интенсивных учений. В заключение министр поручил уделить особое внимание усиленной подготовке подразделений боевого обеспечения.