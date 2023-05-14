В презентации проекта на тему «Зеленое и устойчивое глобальное экономическое развитие в азербайджанских университетах: митигация возобновляемых энергетических источников и климатических изменений (REFRESH)» приняли участие посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, ректоры СГУ, МГУ, ЛГУ и Азербайджанского технологического университета, директор национального офиса Erasmus+ Азербайджан Erasmus+ Парвиз Багиров и другие.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов сообщил, что целью проекта REFRESH общей стоимостью 703 тысячи евро, помимо подготовки национальных кадров в вузах по возобновляемым источникам энергии, является внесение важного вклада в реализацию задач, вытекающих из стратегического документа «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития». Отмечается, что проект рассчитан на 3 года. Консорциум состоит из 15 партнеров, в том числе 6 местных, 4 европейских университета (Университет Барселоны, Болонский университет в Италии, Королевский технологический университет в Швеции, Датский технический университет, а также местные и иностранные организации. Ректор выразил уверенность, что проект внесет значительный вклад в устойчивое развитие Азербайджана.

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что зеленая экономика и возобновляемые источники энергии являются одними из приоритетных направлений в мире, и высоко оценил проект, координируемый UNEC в этой связи. Он также подчеркнул, что участие азербайджанских вузов в таких проектах важно и сыграет значительную роль в подготовке новых кадров для страны. Отметив, что бюджет программы Erasmus+ составляет 30 млрд евро, посол призвал вузы страны активно участвовать в проектах.