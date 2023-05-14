Столтенберг покинет пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уйдет со своего поста в альянсе осенью текущего года, даже если получит предложение остаться на новый срок.

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Столтенберг во время выступления на Демократическом форуме в Дании.

Отметим, что Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года. Срок его полномочий на посту генсека НАТО истекает в октябре нынешнего года. Ранее он уже говорил о планах покинуть должность после окончания его контракта.