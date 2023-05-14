Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор
Сегодня состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы Байрамов поздравил Чавушоглу с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правящая партия набрали большинство голосов на президентских и парламентских выборах.
Была выражена уверенность, что по итогам этих выборов Турция станет еще сильнее.
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