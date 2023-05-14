Ленинградцы выиграли баскетбольный турнир в Баку ВИДЕО
В Баку завершился международный баскетбольный турнир среди студенческих команд, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В финале главный фаворит турнира - команда Ленинградского государственного университета – одержал победу над баскетболистами Азербайджанского технического университета – 82:58.
Стоит сказать, что российская команда, представляющая крупнейший вуз в Ленинградской области РФ, легко победила во всех пяти матчах турнира.
В игре за 3-е место Студенческая команда Туркменистана обыграла коллектив Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта – 83:64.
Изначально в турнире участвовали восемь команд из шести стран. Соревнование было организовано совместно Министерством науки и образования и Федерацией баскетбола Азербайджана.
Матчи проходили в Спортивном центре «Серхедчи».