Россиянин задержан в США по подозрению в обходе санкций

Гражданина России Олега Пацулю 15 мая задержали в США по подозрению в обходе антироссийских санкций при поставках авиазапчастей, сообщают российские СМИ.

По утверждению New York Times, Пацуля использовал сеть компаний во Флориде и Турции, чтобы ввозить в Россию запчасти и электронику для самолетов. В 2022 году россиянин направил в российскую авиакомпанию электронное письмо с предложением отправить в обход санкций необходимые запчасти, в том числе тормозные системы для самолетов Boeing.

Издание сообщило, что мужчина отправил предложения по меньшей мере трем авиаперевозчикам, якобы включая «Россию», входящую в «Аэрофлот».