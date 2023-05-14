Суд не арестовал убившего сестру Тарвердиева

В Нахчыване продолжается следствие по уголовному делу Эльмана Тарвердиева, обвиняемого в убийстве сестры 20 лет назад.

На основании предварительных данных, свидетельствующих о том, что с момента совершения преступления прошло 20 лет, в соответствии с требованием закона представление прокурором в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения подано не было.

Отметим, что Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместную информацию о раскрытии преступления.

Расследованием были выявлены обоснованные подозрения в том, что житель села Хурс Ордубадского района Эльман Тарвердиев (1967 г.р.) в 2003 году умышленно убил свою сестру Малахат Тарвердиеву во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, и захоронил тело во дворе своего дома.

Тело было выкопано, проведена экспертиза.

По факту в прокуратуре Ордубадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).