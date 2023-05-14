«Азеригаз» организует встречу с предпринимателями в Ленкорани
Производственное объединение SOCAR «Азеригаз» регулярно проводит встречи с бизнесменами с целью поддержки развития предпринимательства. Очередная встреча в рамках акции «Открытый микрофон» состоится в городе Ленкорань с участием представителя KOBIA.
Акция пройдет в Центре Гейдара Алиева. «Мобильная приемная» будет работать для предпринимателей 17 мая с 11:00 до 12:00. Любые предложения и проблемы будут прояснены на месте, по ним примут соответствующие решения.
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