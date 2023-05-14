Депутат пообещал снижение цен на лекарства

Изменение в закон «О лекарственных средствах» позволит оптимизировать цены на медицинские препараты, сказал Trend заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он отметил, что это изменение послужит упрощению процессов документирования, регистрации и лицензирования лекарственных препаратов, импортируемых в нашу страну, поспособствовав также снижению цен на лекарства.

«Политика государства направлена не только на контроль над качеством лекарств, но и на оптимизацию цен. Повышение конкурентной среды за счет упрощения регистрации позволит оптимизировать цены», - добавил депутат.

Отметим, что изменение в закон «О лекарственных средствах» было одобрено Милли Меджлисом в первом чтении.