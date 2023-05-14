Повлияет ли непогода на урожайность в стране?

Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству в Азербайджане в мае в результате неблагоприятных погодных условий: ливней, града и снега, недостаточен, чтобы повлиять на производство сельскохозяйственных товаров и урожайность в стране.

Как сообщил завотделом по связям с общественностью Вугар Гусейнов, в Фонд аграрного страхования поступают обращения от фермеров, застраховавших свое имущество. По его словам, за последние четыре дня поступило всего 12 таких обращений, что свидетельствует о том, что непогода не окажет существенного влияния на урожайность.