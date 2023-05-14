Али Асадов встретился с председателем парламента Иордании

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Иордании Ахмедом Аль-Сафади, сообщили в Кабмине.

На встрече была подчеркнута важность прошедшего в Баку специального заседания Милли Меджлиса, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, выражено удовлетворение участием Иордании в мероприятии на высоком уровне.

Было отмечено, что азербайджано-иорданское сотрудничество успешно развивается во многих сферах, дана высокая оценка положительной динамике межпарламентских связей.

В то же время были обсуждены перспективы отношений между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической и других сферах.