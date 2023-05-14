В Москве открылась выставка «Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность», приуроченная к столетнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе открытия напомнил, что Гейдар Алиев внес огромный вклад как в развитие Советского Союза, так и после распада СССР - в развитие Азербайджана.



Володин отметил, что положительные качества Гейдара Алиева вселяли не только уважение, но и ревность.

«Горбачев не терпел сильных людей рядом, поэтому такие сильные кадры после 1985 года стали убираться из Кабинета Министров СССР. Его уход ослабил управление Советским Союзом, аналогичные действия и предательства привели к развалу СССР», - сказал Володин.

Он также напомнил, что именно Гейдар Алиев восстановил в Азербайджане празднование Дня Победы 9 мая.

Отметим, что в мероприятии приняли участие также руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие видные политические деятели. Азербайджан на мероприятии представляла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и представители интеллигенции. Гафарова поблагодарила Володина и других участников выставки за организацию и участие в мероприятии в честь Гейдара Алиева.