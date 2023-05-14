Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:18

На фоне очередной эскалации напряженности, наблюдаемой с прошлой недели на условной границе Азербайджана и Армении, переговоры лидеров двух стран в Брюсселе не привели к существенному прогрессу в плане согласования мирного договора. Тем не менее, стороны решили продолжить обсуждение, так что следующая встреча состоится 1 июня в Кишиневе в рамках саммита Совета Европы. Отметим, что переговоры президента Алиева и премьер-министра Пашиняна при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля были нацелены на восстановление «брюссельского формата», который на время перестал функционировать. Несмотря на то, что на переговорах не было достигнуто существенного прорыва, участники диалога выразили надежду на то, что этот формат продолжит существование и будет работать «на благо всех сторон». Кроме того, как заявил Шарль Мишель, в ходе обсуждения главы двух государств подтвердили готовность признать территориальную целостность друг друга.

«Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29,8 тыс. км2) и Азербайджана (86,6 тыс. км2). Окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров», – сообщил он. В заявлении МИД Азербайджана по поводу завершения переговоров говорится, что до сведения сторон была доведена принципиальная позиция Баку касательно обеспечения мира и стабильности в регионе. Особое значение в этом контексте уделялось принятию Арменией территориальной целостности Азербайджана, признанной на международном уровне. В Москве по привычке указали на то, что организованные Западом переговоры ничего не изменят, даже если и приведут к каким-то промежуточным результатам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил тезис о «безальтернативности» трехсторонних договоренностей, достигнутых при участии России. Как сообщает ТАСС, сказал он следующее: «Безусловно, есть определенные чувствительные моменты. Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих».

Ранее Песков и другие представители Москвы также неоднократно говорили об «отсутствии альтернативы» выполнению трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку. Очевидно, чтобы не усиливать раздражение Кремля, по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе было объявлено, что главы МИД двух стран встретятся 19 мая в Москве. С середины прошлого года это будут первые переговоры с участием России. Конечно, серьезных подвижек от московской встречи никто не ждет, и основные надежды всё-таки возлагаются на переговоры, которые состоятся 1 июня в Кишиневе. Армянские оппозиционные круги утверждают, что Никол Пашинян готовится подписать на этой встрече мирное соглашение и «полностью отказаться от Карабаха». В то же время сепаратисты в Ханкенди, окончательно загнанные в угол, заявляют, что подписанное Пашиняном мирное соглашение не будет ими признано. Так, Давид Галстян – член так называемого «парламента» в Ханкенди – сказал, что если Пашинян подпишет какое-либо мирное соглашение, исключающее «право Нагорного Карабаха на самоопределение», его подпись будет считаться «нелегитимной» и уничтожит его политическую карьеру.