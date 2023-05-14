Удивительно, что подобное мероприятие в истории AŞF было проведено впервые, несмотря на то, что Федерация была создана в 1992 году. Как известно, долгие годы AŞF руководил Эльман Рустамов, и лишь в ноябре 2021 года президентом был избран Махир Мамедов.

В первый раз вместе была собрана вся шахматная общественность страны, в том числе и ведущие шахматисты Азербайджана, которые выступили на конференции с предложениями и пожеланиями.

Махир Мамедов отчитался за 2022-й год, напомнив про прошлогодние успехи азербайджанских шахмат.

Количество членов Федерации было повышено с 41 до 56. Участникам была дана информация о прошлогоднем и нынешнем бюджете AŞF.

Новыми членами исполкома стали знаменитая в прошлом шахматистка Айнур Софиева и сотрудник Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

Была также создана дисциплинарная комиссия, которую возглавил Эльчин Мамедов.